Brás quer audiência pública antes de votar empréstimo da prefeitura

Tramita na Câmara Municipal de Cachoeiro, projeto de Lei do Poder Executivo municipal que solicita a autorização para uma operação de crédito de cerca de R$ 250 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Apesar de a proposta justificar que os investimentos serão feitos em obras e projetos estruturantes para o município, o presidente da Casa de Leis, vereador Brás Zagotto (Podemos), não quer correr riscos e ressaltou que, antes de levar o projeto para votação no Plenário, pretende ouvir segmentos estratégicos da cidade.

“Eu vou chamar a comunidade para perto. Vou fazer audiência pública, vou chamar as igrejas, vou chamar o Lion , Marçonaria, vou chamar a OAB. Vou fazer a audiência, o prefeito deve mandar a equipe dele para fazer essa explicação lá para a comunidade. O que tem que fazer, o prefeito tem uma base boa lá. Nós somos aliados do prefeito, o prefeito aliado da Casa. Para poder está passando, tem que ter a articulação do prefeito”, ressaltou Brás Zagotto.

De acordo com o chefe do Poder Legislativo de Cachoeiro, o projeto já foi lido na Câmara a semana passada e segue os trâmites exigidos antes de ser colocado para a apreciação.

“Hoje tá na Procuradoria, procurador-geral, que é o Alex Farias, analisando o projeto. Saiu da Procuradoria, vai para as comissões: Comissão de Justiça e Redação, vai para Finanças, Obras e Serviços Públicos. Passou das comissões, volta para o Plenário. Aí está em condições de ser votado”, explicou o presidente.