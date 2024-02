Brejetuba: sou pré-candidato à reeleição, afirma Levi da Mercedinha

Atual prefeito de Brejetuba, cidade que carrega o recorde do maior café coado do mundo, Levi da Mercedinha (PDT), declara que é pré-candidato a reeleição no município com pouco mais de 12 mil habitantes.

“Sou filiado ao PDT há mais de 20 anos. Temos aqui o diretório e sou o presidente dele. Sou candidato à reeleição sim. Hoje temos sete partidos que nos apoiam, partidos fortes. E já temos uma chapa montada com setenta pré-candidatos a vereadores”, frisa Levi.

Já o principal oponente de Levi, João Lourenço (PSB), não confirma sua pré-candidatura, mas também não descarta. Senhor João, como é popularmente conhecido, disse que a população está insatisfeita com a atual administração.

“A política de Brejetuba hoje é muito complicada. Somente no final de março eu poderei dizer se irei ser ou não candidato. A população está insatisfeita com a administração que está aí. Mas vamos aguardar”, disse Lourenço.

Perda de mandato

Segundo informações, João Lourenço estaria buscando na Justiça o direito de vir como candidato. Porém, quando foi prefeito de Brejetuba, em 2018, ele perdeu o cargo de prefeito devido a uma decisão da Justiça.

Durante uma manifestação dos caminhoneiros em maio de 2018, João Lourenço atirou próximo a um ônibus, que tentou furar o bloqueio feito pelos manifestantes na BR-262. O revólver que utilizou para os disparos estava com o registro vencido desde 2012.

Por esses atos, ele foi considerado culpado pelo juiz de direito, José Borges Teixeira Júnior, da Vara de Conceição do Castelo-Brejetuba. O prefeito também foi condenado a cinco anos de prisão, inicialmente em regime semiaberto, e 60 dias/multa, no valor de um salário mínimo da época, que estava em R$ 9.541,00.

Apesar da decisão, João Lourenço permaneceu no cargo de prefeito de Brejetuba até que o processo fosse tramitado e julgado.