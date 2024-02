Irupi: Paulino de passagem na mão para o MDB de Edmilson

Em Irupi, cidade conhecida como Princesinha do Caparaó, as movimentações políticas já estão a todo vapor.

O atual prefeito, Edmilson Meireles de Oliveira (MDB), está em seu último ano à frente da Prefeitura e já não irá retornar. Por esse motivo, já abençoou seu vice, o servidor público Paulino Lourenço, que já está de malas prontas do Progressista para o MDB de Edmilson, como seu pré-candidato a prefeito e seu atual chefe de gabinete, Abercilio Machado de Oliveira (Podemos), como possível vice.

Leia Também: O meu nome sempre está à disposição, afirma vice-prefeita de Muniz Freire

Edmilson Meireles, foi eleito prefeito de Irupi, em maio de 2019, após o prefeito eleito em 2016 Carlos Henrique Emerick e o vice dele, Leandro Purcino de Almeida, ambos do PSDB, serem cassados pela Justiça Eleitoral por compra de votos e abuso do poder econômico.

Mantendo um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, o atual gestor do município realizou diversas trocas em seu secretariado, dando mais oportunidades para os jovens assumirem a frente da máquina pública, assim, desagradando a velha guarda. Além disso, manteve um bom relacionamento com seu vice, Paulino.

Oposição com sangue nos olhos…

Na oposição, Elidea Rocha Guimarães (PP), afirma que virá como vice na chapa da possível pré-candidatura de Lelei Storck, que se encontra sem partido. Procurado para se manifestar sobre sua possível pré-candidatura, Lelei disse não poder responder no momento.

Segundo informações dos bastidores, Lelei não poderá vir como candidato devido a demandas judiciais que estariam impedindo o mesmo de formalizar seu nome como pré-candidato. Em contrapartida, alguns acreditam ser uma jogada política do grupo que já teria escolhido o nome de Elidea como a pré-candidata a prefeita. Desta forma, o nome da mesma permaneceria resguardado até o lançamento da pré-candidatura.

Quando perguntada sobre os motivos pelos quais estaria colocando seu nome para a disputa eleitoral, Elidea respondeu que Irupi sofre com uma péssima administração e que só fazem investimentos em marketing e comunicação para passar um batom na péssima administração e enganar a população com vídeos enganosos.

“Irupi hoje sofre com uma péssima administração. A população vem sofrendo por não ter o básico: saúde, educação, estradas, tudo vai de mal a pior. Só fazem marketing e comunicação para passar um batom na péssima administração e enganar a população, com vídeos enganosos como se estivesse tudo bem”, afirma Elidea.