Briga na parte de baixo: Rio Branco-VN e Serra jogam nesta sexta (16)

Rio Branco de Venda Nova e Serra se enfrentam nesta sexta-feira (16), em jogo válido pela 7ª rodada do Capixabão 2024. Ambas equipes brigam contra o rebaixamento na competição.

Rio Branco está na 9ª colocação do Campeonato Capixaba, com 3 pontos conquistados até o momento, e ainda não conquistou sua primeira vitória no torneio. O Polenteiro vem de um empate com o Real Noroeste, em casa, por 1 a 1.

Aliás, o Tricolor Serrano ocupa a primeira vaga fora da zona de rebaixamento (8° lugar), com 5 pontos, e vem de uma derrota de 5 a 1, contra o Real Noroeste.

Rio Branco-VN e Serra

As duas equipes se enfrentam no Robertão, estádio da equipe do Serra, com início às 20h. O jogo se torna ainda mais importante para as duas equipes, por conta de todo enredo, onde os dois se tornaram adversários diretos um do outro, na parte de baixo da tabela. Talvez, o jogo mais importante para as duas equipes, até o momento, neste Capixabão.

Estrela do Norte, outro adversário direto na briga contra o rebaixamento do Campeonato Capixaba, está de “olhos vidrados” neste confronto, uma vez que o jogo desta sexta-feira (16) interessa totalmente ao Alvinegro do Sumaré.

Leia também: Resultados específicos podem tirar o Estrela da zona de rebaixamento

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes