Cachoeirese acerta números da Mega-Sena e leva bolada pra casa

Um sortudo cachoeirense acertou cinco números do último sorteio da Mega-Sena e embolsou R$ 65.325,01. Além dele outro capixaba de Boa Esperança também acordou mais rico, juntamente com outras 63 pessoas. A aposta foi feita online. Os números sorteados foram 09, 16, 20, 47, 48 e 52.

Já o prêmio principal acumulou e foi para R$87 milhões e sorteio será realizado no dia 20 de fevereiro. Para concorrer é preciso jogar nas casas lotéricas de todo país ou fazer a aposta online no site da caixa. Clique aqui e veja o resultado completo do concurso 2689.