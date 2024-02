Cachoeiro: atendimento da Ouvidoria Geral será on-line nesta sexta (2)

Nesta sexta-feira (2), a Ouvidoria Geral da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim atenderá, apenas, por meio de seus canais digitais.

Nesse sentido, os cidadãos poderão abrir chamados por meio do Whatsapp (apenas mensagens), no número (28) 98814-3357, de 07h às 17h.

Além disso, o portal e o aplicativo Cachoeiro On-line seguem como opções de atendimento 24 horas.

A mudança se dá em virtude do serviço de dedetização que será realizado no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, edifício que abriga a sede do órgão.

De acordo com a Ouvidoria, as atividades presenciais serão retomadas já na segunda-feira (5).