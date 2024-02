Cachoeiro: Conferência da Hebron mistura fé, folia e espiritualidade

Carnaval chegando e não é incomum encontrar pessoas que preferem curtir os dias de folia de uma maneira mais calma e serena.

Pensando nisso, a Igreja Hebron, de Cachoeiro de Itapemirim, promove, pelo quarto ano, a Conferência Hebron, para aqueles que gostam de outro tipo de folia.

De 9 a 11 de fevereiro, os participantes terão a oportunidade de vivenciar momentos de folia com muita reflexão, louvor e adoração, entre companheiros e novos amigos, num relacionamento direto com Deus.

“Nós falaremos muito sobre a constância pela busca da fé espiritualidade para que ela não se perca durante o ano.

Acreditamos, assim, que o início do ano é perfeito para uma autoanálise e planejamento para que haja estabilidade durante o ano de 2024”, conceitua o pastor Rafael de Souza Leal.

Para participar, contudo, é muito simples. Basta enviar uma mensagem de whats app ou ligar no telefone 28 99961-6324 ou 28 99981-1799 e realizar a inscrição, R$ 70,00 (já válida para os três dias).

Aliás, o evento tem início na sexta, dia 9, a partir das 20h e contará com duas grandes atrações: o cantor gospel David Quinlan e o americano Jason Lee Jones.

Então se você quer fugir das agitações das praias e aproveitar o feriado para poder se aproximar da fé e espiritualidade, essa é a sua chance.

Conferência Hebron

Data: 9 a 11 de fevereiro

Horário: 20h (sexta)

Taxa: R$ 70,00

Endereço: Rua: Matias de Souza, 34, Santo Antônio – Cachoeiro de Itapemirim/ES

Telefones: (28) 99961-6324 ou (28) 99981-1799

