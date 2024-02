Bloco católico promete animar o Carnaval em Marataízes

A Paróquia Santíssima Trindade e a Pastoral da Juventude de Marataízes já se preparam para o carnaval, mais precisamente para a realização do Bloco Bote Fé, que chega à sua 9ª edição, com a expectativa de animar a Avenida Beira-Mar com um repertório variado de músicas católicas, aliado a muita folia e respeito aos valores evangélicos. O desfile acontece na terça-feira de carnaval, 13 de fevereiro.

Criado em 2013, ano em que a Igreja no Brasil se preparava para receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ Rio 2013), o “Bloco Bote Fé” tinha como objetivo, em seu primeiro ano, reunir a juventude paroquial em preparação a JMJ. A ideia foi promover um bloco de carnaval que animaria a avenida da Praia Central de Marataízes e, com o auxílio de um trio elétrico, arrastou a multidão ao som de música católica adaptada ao axé e marchinhas de carnaval. Com o sucesso da ideia, o “Bloco Bote Fé” repetiu a dose no ano seguinte, pulando de 100 abadás confeccionados no primeiro ano, para 300 em 2014 e 500 em 2015. Desde 2016, já são confeccionados mil abadás.

Se no início o Bote Fé foi formado em sua maioria por jovens, hoje a variedade é maior. Com a participação de famílias com integrantes de diversas idades, o bloco passou a ser formado por crianças e até idosos, que utilizam o dia de carnaval para brincar de forma sadia. Com o tema; “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8) – mesmo lema escolhido pelos bispos do Brasil para a Campanha da Fraternidade 2024, o Bloco Bote Fé desfilará pela Avenida Beira-Mar no dia 13 de fevereiro, com início previsto para as 17h. A concentração acontecerá às 16h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, no Centro de Marataízes, onde acontecerá uma adoração ao Santíssimo Sacramento.

Serviço

Data: 13 de fevereiro, 2024.

Hora: a partir de 16h30 horas.

Local: Avenida Beira-Mar, Marataízes.

O abadá do evento custa R$ 25,00 e a classificação é livre.

Contato: (28) 99939-4878.