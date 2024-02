Cachoeiro: prefeito denuncia vandalismo e aponta prejuízos

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), lamentou mais um ato de vandalismo que ocorreu na cidade. Nesta quarta-feira (14), por meio da sua rede social, o chefe do Poder Executivo municipal apontou as consequências que essas ações trazem para a população.

“Uma lixeira foi queimada . Até quando pessoas de bem vão pagar por um erro de quem não tem consciência cidadã? Infelizmente recebi imagens desta cena lamentosa. Colocaram fogo em uma lixeira no bairro Amarelo. É triste ver o que os vândalos causam”, escreveu.

LEIA TAMBÉM: Após a folia, parlamentares esticam feriado

O prefeito ainda ressalta que o cuidado com o patrimônio público não é um dever só da administração municipal, mas de todos os cidadãos cachoeirenses.

“Se aproveitaram de um momento de feriado, que para muitos foi de festa, ou até mesmo de descanso, para destruir o que é da população. O que passa na cabeça dessas pessoas? Lutar por uma cidade mais limpa, é uma responsabilidade de todos nós!”, disse Victor Coelho.

O post ainda orienta que em caso de ações de vandalismo e depredação, a denúncia pode ser feita por meio da ouvidoria, no telefone 156, pelo aplicativo Cachoeiro Online (disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos), WhatsApp (28) 98814-3357 ou o 190 (Polícia Militar).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.