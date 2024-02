Cachoeiro recebe alerta de risco moderado de cheia do rio Itapemirim

Em virtude das intensas precipitações na região da bacia do Rio Itapemirim, a Defesa Civil de Cachoeiro recebeu, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, um alerta de risco moderado de aumento no volume do rio, o que pode resultar em inundações em áreas ribeirinhas.

O coordenador do órgão, Francisco Inácio Daróz, informou que equipes estão mobilizadas para alertar a população e comerciantes em áreas consideradas de risco, como o distrito de Pacotuba e regiões da sede com baixa elevação do terreno, como os bairros Centro e Coronel Borges. Estes pontos são os primeiros a serem afetados em casos de cheias do rio.

“Estamos monitorando constantemente a situação do Rio Itapemirim. É crucial lembrar que os riscos de inundações estão diretamente relacionados ao volume de chuvas na região do Caparaó. Portanto, é fundamental que a população nessas áreas permaneça atenta e acompanhe o comportamento do volume do rio. Em casos de emergência, é essencial acionar imediatamente a Defesa Civil”, ressaltou Daróz.

A população pode acompanhar a medição do nível do rio, registrada de hora em hora, através do site www.cachoeiro.es.gov.br/defesa-civil/plantao-defesa-civil. Por volta das 11h desta quinta-feira (22), o nível da água estava próximo a 1,80 metros acima do normal, com tendência de continuar subindo ao longo do dia.

Para entrar em contato com a Defesa Civil de Cachoeiro, os cidadãos podem utilizar os telefones 199 e (28) 98814-3497 (plantão 24 horas) para atendimento e orientações em emergências. Vale ressaltar que a previsão é de que as chuvas persistam ao longo dos próximos dias.