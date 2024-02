Cachoeiro terá feira de adoção responsável de pets neste sábado (17)

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) realiza, neste sábado (17), uma feira de adoção responsável de pets, no pátio do Supermercado Sempre Tem, bairro Independência.

O objetivo é garantir novo lar para animais sadios que estão sob os cuidados da Gerência de Proteção e Bem-estar Animal.

A feira vai funcionar das 8h às 12h. Para adotar, é preciso apresentar documento de identidade (RG) e assinar um termo de responsabilidade.

Os novos tutores receberão orientações importantes da equipe da gerência sobre os cuidados que precisam ser mantidos com os animais.

“Para aqueles que consideram a ideia de ter um animal de estimação, é fundamental participar da feira e se familiarizar com esses cães. A decisão de adotar um animal que enfrentou o abandono representa não apenas um gesto de amor, mas também um compromisso com a responsabilidade social e ambiental”, destaca Victor Galvão Rabbi, secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Cachoeiro.

