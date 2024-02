CAF: recuperação do Parque da Ilha da Luz deve ter prioridade no recurso

A recuperação do Parque da Ilha da Luz está entre as ações prioritárias a serem executadas pela Prefeitura de Cachoeiro com os recursos advindos da parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Caso seja viabilizado, o prefeito Victor Coelho (PSB) já adiantou, nesta terça-feira (27), que gostaria de iniciar os investimentos pela requalificação deste equipamento.

“Desejo meu é a gente iniciar pelo Parque da Ilha da Luz, é a minha prioridade zero. Não vou ver esse parque entregue, mas gostaria que ele fosse iniciado na minha gestão”, afirmou.

O pedido de autorização para a operação de crédito junto ao CAF, com o objetivo de captar $ 50 milhões de dólares, cerca de R$ 250 milhões, tramita na Câmara de Vereadores.

Para a recuperação do Parque da Ilha da Luz o Poder Executivo deve destinar R$ 14.818.000,00.

Além desse projeto, os recursos também devem ser aplicados em diversas outras ações como, por exemplo, na revitalização do centro da cidade; revitalização da Praça de Fátima; reurbanização de toda extensão da Beira-Rio; reurbanização da Orla do Rubem Braga etc.