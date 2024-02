Calabreso? Entenda expressão usada por Davi durante treta no BBB 24

A briga entre Lucas Henrique e Davi, na madrugada desta quinta-feira (1º), no BBB 24, fez o público e os brothers se questionarem: o que significa calabreso? Tudo por que, durante o bate-boca, Davi chamou o professor capoeira de calabreso.

Sem saber a origem da expressão, os participantes do reality apontaram que Davi estava sendo gordofóbico e se referindo ao corpo de Lucas.

Leia também: A hora é agora! 1º Lote de ingressos do Penha Roots está quase no fim

Na verdade, o termo foi criado pelo humorista Toninho Tornado, que viralizou e se tornou meme nas redes sociais.

Ele tem como hábito transformar palavras aleatórios, assim como ‘mussarelo’, ‘lumbrigo’ e muitos outros, para estressar as vítimas de suas pegadinhas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.