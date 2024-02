Camila Valadão quer capacitação de servidores da segurança

A deputada Camila Valadão (PSOL) quer que o Governo do Estado faça a capacitação dos servidores da segurança que atuarão no Carnaval de 2025 para evitar episódios como os presenciados no Centro da capital na Quarta-feira de Cinzas.

Leia também: Podemos lança pré candidatura de Allan Ferreira à prefeitura de Cachoeiro

Em indicação feita nesta sexta-feira (16), a deputada pede a criação de um protocolo de atuação das forças de segurança para o Carnaval do próximo ano. Solicita ainda uma atualização teórica e prática das técnicas necessárias para o exercício ostensivo ou atendimento da população, para garantir a segurança das pessoas e a ordem pública durante os festejos, resguardando a dignidade e os direitos da pessoa humana.

“O Carnaval é uma das principais manifestações culturais do país e envolve um conjunto de garantias constitucionais que vão desde a liberdade de ir e vir até o direito de associação livre. Nesse contexto, é imprescindível que o Estado desenvolva estratégias para garantir a segurança das pessoas e a ordem pública durante os festejos, resguardando a dignidade e os direitos da pessoa humana. Dada a complexidade da atuação em um contexto de aglomeração de pessoas, a especialização das forças de segurança torna-se um imperativo para a produção de técnicas efetivas para o cumprimento dos princípios legais no atendimento e uso da força policial”, destaca a deputada.

No Espírito Santo, principalmente na cidade de Vitória, as festividades de 2024 atraíram milhares de foliões e turistas. De acordo com a Prefeitura de Vitória, entre os dias 10 e 12 de deste mês, 500 mil pessoas curtiram a folia nas ruas da capital.

“Dada a complexidade da atuação em um contexto de aglomeração de pessoas, a especialização das forças de segurança torna-se um imperativo para a produção de técnicas efetivas para o cumprimento dos princípios legais no atendimento e uso da força policial. Assim, considerando a magnitude das festas de Carnaval no Espírito Santo, queremos a capacitação dos servidores da segurança no atendimento à população, principalmente dos públicos vulnerabilizados como crianças, adolescentes e mulheres”, ressalta a parlamentar.