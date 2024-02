Caminhoneiro é preso pela PRF com drogas e arma carregada na BR 101

Na noite da última segunda-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro e apreendeu drogas e uma arma carregada. A prisão ocorreu no km 395 da BR-101, em Rio Novo do Sul.

No decorrer da fiscalização com foco no combate à criminalidade, os agentes abordaram um veículo Mercedes Bens/Atego. Durante averiguação do automóvel, a equipe identificou que a carga transportada (chapas de mármore e granito) estava acima da capacidade suportada, sem amarração longitudinal através de cintas e os cavaletes metálicos não estavam fixados no chassi como é exigido.

Ao questionarem se haveria algo ilícito no caminhão, o condutor informou que possuía drogas para consumo próprio, uma porção de aproximadamente 20 gramas de substância análoga à maconha, e 25 comprimidos de nobésio, conhecido como rebite. Prosseguindo com a fiscalização, os policiais encontraram, debaixo do banco do motorista, uma Pistola Taurus carregada e 01 carregador contendo 12 munições calibre .32.

Foto: Divulgação PRF

Diante dos fatos, o individuo até a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim/ES, para as medidas legais cabíveis.