Cantor sertanejo é internado e cancela shows no carnaval

O cantor sertanejo Gustavo Mioto foi internado e cancelou uma série de shows que faria no carnaval após ser diagnosticado com infecção intestinal. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, a equipe do cantor informa que o artista está internado para análise e observação dos sintomas.

Na nota, a equipe do cantor agradece o carinho e compreensão dos fãs e dos contratantes do artista. Na mesma publicação, foi divulgado o atestado médico do artista, que ficará afastado por pelo menos três dias.

“Informamos que o cantor Gustavo Mioto foi diagnosticado com forte infecção intestinal de classe aguda e encontra-se internado para análise e observação dos sintomas. Por esse motivo, os shows que aconteceriam neste período de Carnaval estão cancelados”, diz o comunicado nas redes do artista.

Ele tinha shows marcados em Belo Horizonte neste sábado; em Paranaíba (SP), no domingo; e em São Paulo, na segunda-feira.

Mioto é ex-namorado da cantora Ana Castela. Há menos de um mês, os artistas anunciaram o término do namoro. Na época, ele comentou sobre o rompimento em suas redes sociais.

“Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas. Tudo foi resolvido entre nós dois e é isso”, escreveu Mioto.

Estadão Conteúdo