Capixaba disputa primeira etapa do ranking brasileiro de vela 2024

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a decacampeã brasileira de vela Juliétty Tesch vai participar do Campeonato Brasileiro da modalidade, que é válido como a primeira etapa do ranking brasileiro de vela, em São Paulo-SP.

A capixaba embarca para a disputa, nesta quinta-feira (8), e a competição terá início neste sábado (10). Esta primeira etapa do ranking brasileiro de vela 2024 é considerado o mais importante, por somar uma maior pontuação. As provas serão disputadas na Represa de Guarapiranga até o dia 17 de fevereiro.

Juliétty Tesch conta que essa é uma raia mais técnica e está em vantagem por ter afinidade com o estilo. Contudo, a velejadora falou sobre as expectativas para essa primeira etapa, que influenciará toda a temporada.

“Essa raia é mais técnica e muito difícil. Qualquer desatenção que você tenha pode perder muita posição. Já tem muita gente inscrita, então será bem disputada. Mas eu gosto muito dessas raias mais técnicas e é uma raia que já fui campeã brasileira. Então, as expectativas são as melhores possíveis para começar o ano com os dois pés e não só o direito, para trazermos o título para o Estado e ter uma tranquilidade maior durante o ano, já que a etapa determina todo o planejamento do restante da temporada”, explicou Julietty Tesch.

Aliás, em 2023, a capixaba conquistou seu décimo título de campeã brasileira na categoria feminina e foi uma das homenageadas pela Sesport no Dia do Atleta (21 de dezembro). A velejadora vem construindo uma carreira sólida na modalidade, com quase 22 anos praticando o esporte foi eternizada com uma estrela na Calçada da Fama, localizada no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na Sesport.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).