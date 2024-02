Capixaba leva medalha de prata em campeonato de motociclismo

Na estreia no Rally Cerapió, a capixaba Késsia Tristão garantiu o segundo lugar no pódio do campeonato de motociclismo, válida como primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade de 2024. A disputa foi encerrada no último sábado (27), em Teresina, no Piauí.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Késsia Tristão conquistou a medalha de prata na categoria feminina do campeonato de motociclismo. Foram quatro dias de prova, com 1.200 quilômetros percorridos. O circuito teve largada na praia do Cumbuco-CE, seguiu para Viçosa-CE, Pedro II-PI, Teresina-PI, Timon/Caxias-MA, até retornar à Capital do Piauí.

Com o desempenho, a capixaba terminou a prova com 91 pontos, ficando atrás somente da adversária de Goiás, que marcou 97 pontos. A próxima etapa do calendário será entre os dias 02 e 03 de março, em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, no Enduro dos Pampas.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).