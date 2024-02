Capixabão: Rio Branco de Venda Nova recebe Jaguaré nesta terça (6)

Rio Branco de Venda Nova e Jaguaré se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h45. O jogo será no Olímpio Perim, casa do Rio Branco.

Sobretudo, Rio Branco e Jaguaré se enfrentaram em outubro do ano passado, na grande final do Capixabão Série B de 2023. Aliás, nesse confronto, o time do Jaguaré levou a melhor, levantando o título da competição.

Contudo, neste ano, as equipes vivem situações distintas na primeira divisão do Campeonato Capixaba de 2024. O time de Venda Nova, com um jogo a menos, é o último colocado na tabela, e vive uma situação complicada no Capixabão. O Polenteiro ocupa a 10ª colocação, e até o momento tem três derrotas e um empate no Campeonato Capixaba

Jaguaré é o 7° colocado da competição estadual, com uma vitória, três empates e uma derrota, e soma seis pontos no campeonato.

Leia também: Estrela e Rio Branco AC se enfrentam nesta quarta (7) no Sumaré

Transmissão de Rio Branco-VN e Jaguaré

O Campeonato Capixaba terá transmissão exclusiva da TVE. Os amantes do futebol capixaba poderão acompanhar as partidas pela TV aberta, nas plataformas de streaming e também pelas redes sociais, com conteúdos exclusivos no Instagram @tveespiritosanto.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes