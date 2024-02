O Carnaval 2024 de Piúma é considerado o melhor de todos os tempos, entrando para a história como o resgate dos áureos tempo de folia da cidade. A festa, organizada pela Prefeitura com o apoio de diversas instituições, como Ministério Público, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, levou uma verdadeira multidão para curtir a folia na Cidade das Conchas.

Leia também: Presidente Kennedy comemora carnaval mais seguro dos últimos tempos

A programação começou no dia 09 de fevereiro com blocos pelas ruas, DJs e grupos musicais no palco da Praça Dona Carmen. A Praia do Portinho também teve programação especial, assim como o Trio Elétrico que circulou com DJs e bandas. A Tenda Cultural na entrada da Ilha do Gambá também foi palco de apresentações de grupos de dança e bandas.

Mas sem dúvidas, o grande destaque do Carnaval 2024 foi o Trio Elétrico que arrastou uma multidão na orla da cidade. Piúma se transformou em uma verdadeira Salvador, capital baiana do Axé Music, com shows memoráveis de artistas capixabas e com o rei de Piúma, Beto Kauê, que não deixou ninguém parado na folia.

Segurança

A segurança também foi um dos pontos altos do carnaval. Não houve registro de nenhuma ocorrência grave, fruto de um planejamento bem executado pelas forças de segurança e de um trabalho integrado dos poderes públicos. A festa rolou até a terça (13), com milhares de pessoas de todos os cantos do Espírito Santo e de outros estados, comprovando que Piúma é a capital do carnaval capixaba. O prefeito Paulo Cola agradeceu a todas as entidades envolvidas na organização da festa, que já é considerada a melhor de todos os tempos.

“O Carnaval 2024 de Piúma foi um sucesso em todos os sentidos. A festa foi marcada pela alegria, pela organização e pela segurança. Vimos milhares de turistas felizes e comerciantes agradecidos, pois os foliões impulsionaram a economia local. Quero agradecer a todos que ajudaram na organização e que contribuíram para que essa festa fosse considerada a melhor de todos os tempos. Sem dúvidas, esse carnaval entrou para a história”, disse o prefeito.

Ressaca

E quem pensa que acabou, não acabou não. Ainda tem a ressaca do carnaval com Shows de Tupan Markes e banda MC6 no sábado (17), na praça Dona Carmen. No domingo tem Bloco Morto Vivo e Orquestra Choro S/A saindo do quiosque 1. Venha curtir a ressaca do melhor carnaval de todos os tempos.

Foto: Divulgação PMP Foto: Divulgação PMP default