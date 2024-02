Presidente Kennedy comemora carnaval mais seguro dos últimos tempos

O município de Presidente Kennedy comemora o carnaval mais seguro dos últimos tempos. Alegria, diversão, fantasia, desfile de blocos, gente bonita, atrações musicais e muita segurança, quesitos que marcaram presença no carnaval no balneário.

Leia também: Veja as opções de hospedagem ainda disponíveis para o Penha Roots

Segundo a prefeitura da cidade as pessoas participaram, foram a praia, aqueceram o comércio e prestigiaram todas as atrações durante os cinco dias de folia. Centenas de pessoas, entre crianças, adultos e idosos acompanharam os shows nos palcos montados nas praias de Marobá e Neves.

“Me sinto feliz vendo que nossos munícipes e nossos turistas curtiram os cinco dias de carnaval em segurança, a sensação é de dever cumprido!”, destaca o prefeito Dorlei Fontão.

No quesito segurança Carnaval em Presidente Kennedy não registrou ocorrências relevantes segundo as forças de segurança. A Guarda Civil Municipal realizou escalas extras em apoio a Operação Carnaval, a Polícia Militar reforçou o efetivo, e a Polícia Civil realizou duas operações antes dos festejos o que reduziu a ação de criminosos.

A segurança atuou de forma preventiva, intensificando o patrulhamento, as abordagens e cerco tático, com total cobertura aos eventos. O videomonitoramento foi crucial para garantir resposta positiva às ações.

Os guardas vidas atuaram de forma preventiva, levando informações e orientações aos banhistas e turistas, alguns resgates foram registrados, mas sem gravidade. O corpo de Bombeiro acompanhou todas as atividades por meio do serviço Salva Mar. A Defesa Civil esteve de prontidão, mas não registrou nenhuma ocorrência.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.