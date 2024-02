Carnaval 2024: Vitória terá 29 blocos até o final do mês de março

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) já tem confirmados 29 blocos de Carnaval para desfilar por ruas e avenidas da capital. Os desfiles tiveram início desde o último dia 28, com os blocos Tô Bebo e To Doido, e devem se estender até o dia 24 de março.

Para dar conta de tanta folia, a Prefeitura de Vitória garante uma ampla estrutura para a realização dos festejos: 300 banheiros químicos, pontos de hidratação, coletores de resíduos, papeleiras, serviço de limpeza urbana, segurança, caminhões-pipa e ambulâncias.

As ações para o Carnaval de rua são resultado de diversas reuniões entre secretarias municipais, representantes de blocos, órgãos como Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e lideranças comunitárias. Oportunidades nas quais foram debatidas alternativas capazes de agregar interesses comuns entre as partes e o bem-estar coletivo.

Também atendendo ao pedido dos organizadores dos blocos, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), criou o Circuito da Folia, já noticiado aqui no portal, que vai puxar os foliões até o Sambão do Povo, garantindo algumas horas a mais de diversão, de sábado (10) a segunda-feira (12).

Blocos de Carnaval

Os desfiles dos blocos são regidos pelos decretos 23.281, publicado no dia 30/01/24, e 23.180, publicado em 22/12/23. Cada grupo possui um prazo mínimo de 15 dias para dar entrada no pedido de desfile, no período que teve início no último dia 20 e vai até 24 de março, conforme o decretos acima citados.

Os blocos de rua deverão percorrer o itinerário autorizado pelo município, que compreende os períodos necessários à concentração e à dispersão do seu desfile.

Todos eles estão sendo orientadas a incentivar e adotar “slogans/campanhas” para motivar os foliões a cuidar do meio ambiente e adotar práticas de zeladoria com a natureza e a cidade, proporcionando um Carnaval sustentável.

Confira a tabela completa com dias e horários dos blocos.