Carnaval: é preciso alerta nas estradas para evitar acidentes

Carnaval se cada vez mais próximo e muitas pessoas fazendo planos de pega estradas para curtir a folia em praias ou em outras cidades.

E a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, hospital referência para atendimentos de traumas no Sul do Espírito Santo, faz um alerta aos motoristas: prudência ao volante.

É nessa época que aumenta consideravelmente o número de acidentes e, consequentemente, de vítimas das inconsequências realizadas no trânsito.

Em 2023

De acordo com a instituição, no Carnaval de 2023, foram atendidas, na Santa Casa quase 500 pessoas vítimas de acidentes e outros tipos de lesões, além de atendimentos ambulatoriais.

Para evitar que as pessoas estejam envolvidas nessas colisões, o coordenador do Pronto Socorro do hospital, Victor Hugo Sabino, dá dicas importantes para que o período de folga e descanso não seja interrompido por algum tipo de acidente.

Dicas importantes

“A primeira coisa é checar se o veículo está em segurança. Verificar os pneus e freios. É importante fazer uma revisão para que não tenha nenhuma intercorrência na estrada”, orientou.

O coordenador explicou ainda, conduto, que o uso de bebida alcoólica combinado com direção, além de proibido pela legislação, é um perigo para quem está ao volante.

“O uso de bebidas diminui os reflexos e pode gerar acidentes graves. O álcool diminui a reação do motorista diante do imprevisto”, reforçou.

Além disso, todavia, as pessoas que fazem uso de medicamentos psicoativos, aqueles utilizados para dormir, também precisam ficar em alerta.

“Pegar o carro depois de usar essas substâncias também pode gerar acidentes. Temos que dirigir bem. Às vezes a pessoa passa a noite acordada em uma festa e quer dirigir no dia seguinte. O reflexo não está bom. Não vai ter uma reação adequada e pode causar acidentes”.

E para quem vai pegar a estrada e curtir os dias de folia, o médico recomenda também: “Precaução e prudência! Além de ter direção defensiva, respeitar o pedestre e o outro motorista. Temos que ser tolerantes e respeitosos no trânsito com o próximo para ter um feriado de paz e alegria para todos”.