Carnaval: saiba o que comer antes da folia, para evitar o mal estar

Com o calor na semana de carnaval a todo vapor, a dúvida que muitos foliões tem é: o que comer antes de ir aproveitar a agitação dos bloquinhos? As fantasias já foram escolhidas, o cronograma de festas também.

Mas muitos tem dúvida do que comer para evitar um mal estar nessa época tão esperada do ano, que é o carnaval. Imagine passar mal logo nos primeiros dias e perder as festividades?

A médica Patrícia Santiago garante que uma alimentação adequada pode ser a diferença entre dançar a noite toda e se esgotar rapidamente. Contudo, descubra alimentos ideais para manter a energia elevada e o corpo preparado para a festa mais esperada do ano.

Carboidratos complexos

Contudo, antes de sair para a folia, aposte em uma refeição rica em carboidratos complexos. Esses alimentos possuem uma estrutura molecular mais complexa e são digeridos mais lentamente pelo organismo, proporcionando energia de forma gradual e prolongada. Patrícia recomenda alimentos como massas integrais, aveia, grão de bico, lentilha, quinoa e batata-doce. “Devido a liberação mais lenta e gradual da glicose, esses alimentos fornecem energia de liberação lenta, mantendo você ativo durante horas. Prepare um bolo de aveia, uma pasta de grão de bico para comer com pão integral, uma salada com bastante quinoa e ervilha”, recomenda Patrícia.

Proteínas Magras

Combine opções de carboidratos complexos com proteínas magras, como peixe, lentilha e tofu, para manter o corpo abastecido e ajudar na recuperação após horas de dança e movimentação. Aliás, proteína ajuda também a manter o corpo saciado por horas, sem ter a necessidade de comer diversas vezes ao longo do dia e mantendo o organismo nutrido para lidar com as bebidas rotineiras do feriado.

Frutas e vegetais

Não se esqueça das frutas e vegetais! Eles são essenciais para fornecer nutrientes, vitaminas e minerais que ajudam na hidratação e na manutenção da saúde durante o calor e a agitação dos bloquinhos. “As vitaminas e minerais ajudarão a recuperar os músculos cansados após as festividades. Frutas como melancia, melão e morangos têm alto teor de água, o que ajuda a manter o corpo hidratado e menos cansado durante a festa. As fibras presentes nas frutas e vegetais ajudam na digestão e na regulação do trânsito intestinal, evitando desconfortos estomacais, e ainda podem ser servidos de diversas maneiras, como em smoothies, saladas e vitaminas”, acrescenta Santiago.

Hidratação

Sobretudo, além de comer bem, é crucial manter-se hidratado no Carnaval. Beba bastante água ao longo do dia e opte por bebidas isotônicas para repor os eletrólitos perdidos através do suor. Para evitar a ressaca, beba muita água antes, durante e depois da festa. Isso poderá evitar que você perca dias de folia deitado na cama por mal estar.

Evite alimentos pesados

Evite alimentos gordurosos, frituras e alimentos muito pesados e industrializados, que podem deixá-lo com sensação de peso no estômago e prejudicar seu desempenho nas festas. Contudo, alimentos como salgadinhos, biscoitos recheados, frituras e doces industrializados ainda podem gerar enjoos e desconforto.



Com essas dicas simples, você estará pronto para enfrentar os bloquinhos de carnaval com toda a energia e vitalidade necessárias. Aproveite a festa, dance até o amanhecer e viva momentos inesquecíveis neste carnaval! Mas não se esqueça de se proteger, andar em grandes grupos, guardar bem os seus pertences e garantir a sua segurança.

Sobre Patrícia Santiago

Aliás, Patrícia graduou-se em medicina pela Universidade Estadual do Amazonas desde 2013, com pós graduação em Nutrologia. Atua na área de emagrecimento e performance desde 2015 com ampla experiência no acompanhamento de pacientes bariátricas. No momento desenvolvendo a comunicação digital para pacientes com foco em reeducação alimentar, mudança de estilo de vida e alta performance.