Carnavô: Lar de Idosos de Cachoeiro entra em ritmo de folia

Em uma semana, o país inteiro vai parar para curtir os quatro dias de folia do Carnaval. E o idosos do Lar Adelson Rebello Moreira, instituição que faz parte do grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, já estão em clima de folia.

O tradicional Carnavô acontece na próxima sexta-feira (9), a partir das 14h, com direito a marchinhas de Carnaval e um cardápio especial para animar ainda mais a folia.

Leia também: Cachoeiro: Conferência da Hebron mistura fé, folia e espiritualidade

Antes da festa acontecer, no entanto, o lar já está decorado com enfeites de carnaval. E de acordo com a gerente do Lar, Cintia Melo, a decoração foi preparada pelos próprios idosos. É uma data muito esperada por eles.

“Eles gostam bastante do baile de Carnaval porque relembram a época em que eles curtiam essas músicas antigas. É um momento de muita alegria e diversão”, contou.

Para Cintia, o Carnavô também é uma iniciativa para trabalhar a humanização com os idosos, já que são eles que preparam os adereços e escolhem os enfeites.

“Com isso, além de promover a integração entre eles, a gente busca também levar alegria e descontração. Eles gostam muito e aproveitam cada minuto da festa”, contou.