Carro invade a contramão e provoca acidente em Cachoeiro

Um acidente envolvendo um Fiat Uno branco, um Honda City preto e um Volkswagen SpaceFox, de cor branco, deixou uma pessoa ferida na noite do último domingo (4), na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim. A condutora do veículo Fiat Uno ficou ferida e foi socorrida para a Santa Casa.

A PM informou que os condutores do SpaceFox e do Honda City relataram que a motorista do Fiat Uno invadiu a contramão e acabou batendo nos dois veículos que seguiam sentido ao bairro Aeroporto. Os condutores dos outros veículos não ficaram feridos.

No entanto, o Fiat Uno foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES por estar com o licenciamento vencido. Já o SpaceFox e Honda City foram removidos por guincho particular para oficinas especializadas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimento a motorista do Fiat Uno. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

No hospital, a condutora do Fiat Uno disse aos militares que seguia do bairro Caiçara para o bairro IBC, quando logo após a faixa de pedestre, se deparou com um veículo na contramão, virando o volante para a direita e esquerda para tentar evitar a batida, mas sem sucesso.