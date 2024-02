Casa caiu! Polícia apreende 800 buchas de maconha em prédio no ES

Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreenderam 800 buchas de maconha, um simulacro de fuzil e uma quantia em dinheiro na tarde da última terça-feira (27), no bairro Jaburuna, em Vila Velha.

A Polícia Militar informou que o fato foi registrado após uma equipe de militares iniciarem o patrulhamento na tentativa de flagrar suspeitos em atividades ilícitas, devido ao conhecimento de intensa movimentação de pessoas ligados ao tráfico de drogas na região.

No entanto, em averiguação de denúncias, os militares entraram em um prédio indicado como ponto de tráfico de drogas. No local, encontraram as 800 buchas de maconha, além de dois aparelhos celulares, uma quantia de R$ 145,00 em notas fracionadas e um simulacro de fuzil.

Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. Os materiais foram recolhidos e entregues pela PM na Delegacia Regional de Vila Velha.