Produtos com irregularidades são apreendidos em supermercados no ES

Uma fiscalização realizada na última terça-feira (27), resultou na apreensão de produtos irregulares em dois supermercados em Cariacica e Vila Velha.

Segundo a Polícia Civil, a ação contou com a participação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES).

Leia também: Fiscalização da PRF resulta em três apreensões na BR-101

De acordo com a PC, foram apreendidos alimentos comercializados sem a data de validade e produtos vencidos, além de coletadas amostras de produtos aparentemente mofados.