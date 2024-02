Casal de guardas civis é encontrado morto a tiros dentro da casa

Um casal de guardas civis metropolitanos de São Paulo foi encontrado morto a tiros dentro da casa em que morava, no Mandaqui, na zona norte da capital, na manhã desta segunda-feira (5). O nome das vítimas não foi divulgado.

O casal faltou ao trabalho e não atendeu telefonemas de colegas, o que despertou a preocupação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma equipe da Guarda Civil Metropolitana foi até a residência do casal, na rua Doutor Gabriel Nicolau, por volta das 9h desta segunda-feira. Ao chegarem ao imóvel, os guardas acionaram a campainha, mas ninguém atendeu. Eles então entraram na casa e encontraram as vítimas mortas.

Segundo nota da SSP, o caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai investigar o episódio.

Em nota, a secretaria municipal de Comunicação de São Paulo lamentou as mortes e informou que o caso também está sendo investigado pela Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Estadao Conteudo

