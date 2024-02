PM apreende veículo clonado, com restrição de roubo, em Bom Jesus do Norte

No final da tarde desta segunda-feira (05), os policiais militares do 3º Batalhão, durante abordagem em Bom Jesus do Norte, detiveram um homem de 31 anos. Com ele, apreenderam um veículo com indícios de clonagem e com restrição de roubo.

Por volta das 17h45min, os policiais receberam informações que um veículo, modelo Onix de cor Branca, com indícios de clonagem, estaria circulando pela região e que teria sido negociado por quinze mil reais.

Os policiais conseguiram contato com a dona do veículo verdadeiro, sendo confirmado que seu automóvel estava estacionado em sua garagem e que a vítima inclusive teria registrado ocorrência devido a uma notificação no Estado.

Os policiais conseguiram localizar e abordar o veículo clone, na Rod ES 297, e ao realizar verificação no veículo, não localizaram a numeração do motor no local padrão de marcação, e foi constatado que o veículo possui o mesmo número de chassis e placas do veículo original.

O condutor, foi conduzido para o DPJ de Alegre e veiculo removido para o pátio do Detram, ficando a disposição da Polícia Civil. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre