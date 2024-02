Castelo abre processo seletivo para assistente social

A Prefeitura Municipal de Castelo, através da Secretaria Municipal de Educação (SEME), torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de assistente social.

A vaga é para profissional com mais de 18 anos e ensino superior completo em Serviço Social, com registro no Conselho Regional e habilitação.

A remuneração oferecida para a carga horária de 30 horas semanais é de R$ 3.126,52, incluindo auxílio alimentação de R$ 600,00 e vale-feira semanal de R$ 12,00.

As inscrições serão realizadas na sede da SEME, localizada na Avenida Giovanni Piassi, Bairro Santa Fé (prédio da antiga Faculdade Multivix), no período de 07 a 09 de fevereiro, das 7 às 16 horas.