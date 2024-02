Chefe do tráfico de drogas é preso dentro de apartamento no ES

Um homem, considerado um dos mais procurados da Serra, foi preso na tarde desta quarta-feira (14), em um apartamento localizado no bairro Colina de Laranjeiras, no município. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava com três mandados de prisão em aberto e um comunicado de evasão.

A PM informou que policiais militares receberam a informação de que um traficante teria entrado em um apartamento na região. Diante da suspeita de que poderia ser um homem de alta periculosidade e conhecido por ser o chefe do tráfico de drogas do bairro Planalto Serrano, foi solicitado o apoio de outras viaturas.

Os policiais foram autorizados a entrar no condomínio e visualizaram pela janela da área de serviço do apartamento que o suspeito estava na pia da cozinha. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou correr abaixado por dentro do imóvel com a finalidade de se esconder. Os militares informaram aos ocupantes do apartamento que o local estava cercado e que deveriam abrir a porta para a entrada das equipes.

Prontamente, uma mulher de 25 anos abriu a porta e os policiais detiveram o homem na sala. Em cima da máquina de lavar, perto de onde o homem estava inicialmente, foi apreendida uma pistola calibre 45 com carregador alongado e seletor de rajada acoplado.

Já em cima do sofá da sala foi apreendida uma mochila com cinco carregadores de munição calibre 45, sendo dois carregadores com capacidade para 25 munições, três com capacidade para 18 munições, um com capacidade para 13 munições e dois carregadores calibre 9mm, com capacidade para 17 munições, todos municiados. Quatro desses carregadores estavam acoplados em um cinto tático, que também continha um coldre de polímero para pistola 45 que também foi apreendido.

Ao todo, foram apreendidas 127 munições calibre 45, 13 munições calibre 9mm, 18 munições calibres 380, duas munições calibre .40, além de R$954,00 reais em espécie, uma balança de precisão e um celular. Todo esse material estava dentro da bolsa apreendida.

Tanto o homem, quanto a mulher foram conduzidos para a 3ª Delegacia Regional. Os materiais apreendidos também foram entregues na delegacia.