Cidade do litoral Sul do ES é atingida por grande volume de chuva

De acordo com o boletim extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), divulgado, nesta sexta-feira (16), a cidade de Anchieta, no litoral Sul do Estado, registrou um dos maiores acumulados de chuva da região nas últimas 24 horas.

O município ficou entre os cinco onde mais choveu nesse período. Das 19 cidades monitoradas em todo o Estado, Anchieta aparece na quinta posição, com um acumulado de 58 mm de chuva, atrás de Cariacica, com 58.46 mm; Guarapari, com 63.8 mm; Vitória, com 66.12 mm, e Vila Velha, com 74.66 mm.

Apesar do grande volume de chuva, não houve transtornos na cidade.

O Cepdec pertence ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e tem como objetivo passar informações atualizadas sobre a situação dos municípios capixabas atingidos por desastres, listando ocorrências, alertas hidrológicos e geológicos vigentes, pessoas afetadas, postos de comando instalados, decretações de situação anormal, além de informações sobre as condições das rodovias estaduais e federais.