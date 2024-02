Cine por Elas homenageia Rita Lee e exibe o curta de Maria Derraik

O Cine por Elas realiza nesta terça-feira (20) mais uma sessão “Mulheres que Inspiram”, uma noite dedicada a mulheres notáveis e revolucionárias. O encontro acontece às 19h, na sede do cineclube, em Vila Velha, tendo como homenageada a icônica cantora Rita Lee. Contudo, na ocasião, o público vai assistir ao curta-metragem “Memórias de uma Mulher Impossível”, dirigido por Maria Derraik. O filme apresenta um mosaico da vida e das ideias da escritora Rose Marie Muraro, eleita em 2006 patrona do Feminismo no Brasil.

Aliás, na sequência, haverá uma roda de conversa com participação da renomada psicóloga Cláudia Sales, que conduz um bate-papo sobre esse modelo de mulher que transgride os padrões da sociedade, compartilhando insights valiosos sobre os temas abordados no filme e sobre sua própria jornada inspiradora.

Rita Lee

Rita Lee, a homenageada da noite – e uma das figuras mais influentes e pioneiras da música brasileira –, será celebrada por sua coragem, criatividade e contribuição incomparável para a cultura e para a liberdade das mulheres. Contudo, seu impacto transcende gerações e, mesmo após sua morte, ela continua a inspirar pessoas em todo o país.

Assim, o encerramento do evento será com um show no estilo karaokê, com a cantora Brenda Mozer e aberto a participação de todas as pessoas presentes, que quiserem cantar alguma canção do repertório de Rita Lee ou inspirado por ela.

Sobretudo, a sessão “Mulheres que Inspiram” é uma oportunidade para dar visibilidade e celebrar o talento e a resiliência das mulheres, além de promover diálogos significativos sobre questões importantes para a mulher na sociedade contemporânea.

Aliás, o projeto é uma realização do Cine por Elas, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do edital de manutenção de cineclubes, da Secretaria da Cultura (Secult).

Iniciativa voltada à promoção da igualdade de gênero. Por meio de exibições de filmes dirigidos por mulheres e eventos temáticos, o Cine por Elas busca criar uma rede de afeto e um espaço inclusivo e inspirador para o público.

Serviço:

Cine por Elas – Mulheres que Inspiram

Quando: 20/02 (terça-feira)

Horário: às 19h

Local: Rua Anhanguera, 16, Cristóvão Colombo, Vila Velha

Entrada gratuita

Mais informações: (27) 99222-4362