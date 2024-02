“Circuito da Folia” agita o carnaval da capital do Estado neste final de semana

Não se fala em outra coisa na capital: é tempo de Carnaval. Após o sucesso dos Desfiles das Escolas de Samba do Espírito Santo, realizados em Vitória, no último final de semana, é chegada a hora dos blocos tomarem conta das Ruas e Avenidas da cidade.

A grande novidade para o ano de 2024 é o “Circuito da Folia”, que será realizado no próximo domingo (11) e segunda-feira (12), após os desfiles de blocos do Centro de Vitória.

Atendendo ao pedido dos organizadores dos blocos a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), criou o Circuito que vai puxar os foliões até o Sambão do Povo, garantindo algumas horas a mais de diversão.

No domingo (11), logo após o término do “Puta Bloco” às 19 horas, Emerson Xumbrega assume o trio elétrico, na Praça Oito, rumo ao Sambão do Povo, onde o público contará com shows da Banda Movimento e do baiano André Lellis a partir das 20 horas.

Na segunda-feira (12), o bloco “Coisa de Negres” entrega os foliões, às 19 horas, também na Praça Oito, para a cantora Andrea Nery que realiza a puxada do circuito, no trio, novamente até o Sambão. Por lá, se apresentam Pele Morena, às 20 horas e Regional da Nair, às 22.

Em ambos os dias a programação está prevista para terminar à meia noite.

Trajeto

Tanto no domingo (11), como na segunda-feira (12), o circuito vai começar às 19 horas nas imediações da Praça Oito, seguindo pela Avenida Getúlio Vargas para acessar a Avenida República, passando por um dos maiores centros culturais de Vitória, o Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane).

O trio segue pela Avenida Cleto Nunes, em frente ao Parque Moscoso. O bloco entrará na Avenida Marcos de Azevedo, pega as Avenidas Duarte Lemos e Nair Azevedo Silva, até chegar à Rua Pedro Nolasco, rumo ao Sambão do Povo, onde deverá chegar por volta das 20 horas.

Durante o percurso, a Semsu reforça que haverá interdições temporárias nas ruas e avenidas mencionadas.

Segurança

A segurança durante os desfiles dos blocos também foi planejada. No Centro de Vitória, um Posto de Comando Integrado foi montado na Praça Costa Pereira para abrigar equipamentos de monitoramento de câmeras e operadores da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), centralizar as tomadas de decisões das corporações da Guarda de Vitória, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar, equipes de fiscalização e servir de base de apoio para equipes atuantes.

Além disso, a tecnologia é um trunfo que amplia a capacidade de atuação da Guarda. A cidade é monitorada por 841 câmeras, sendo 61 na região do Centro, onde irão circular a maior parte dos blocos, e mais 49 no Sambão do Povo, onde estão previstos shows após o encerramento dos blocos.

O Carnaval de rua também terá reforço no patrulhamento. A maior parte do efetivo da Guarda de Vitória estará disposta de forma estratégica na cidade para realizar as rondas de forma alinhada com a Polícia Militar.

As interdições das ruas para atender os trajetos dos blocos foram planejadas pela Gerência de Planejamento e Operacionalização de Trânsito, de forma a manter o equilíbrio entre fluxo de veículos, segurança de pedestres e condutores.

Já estão confirmadas as interdições da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), de sábado à segunda-feira. O trânsito será desviado para a Avenida Princesa Isabel.

A Secretaria de Segurança irá disponibilizar equipes do Grupamento de Salvamento Marítimo (Salvamar) para atuarem preventivamente em embarcações no mar, margeando a Avenida Beira-Mar durante o horário dos blocos.

Também serão realizadas blitze, com ênfase na fiscalização dos casos de embriaguez ao volante.

Fiscalização

A fiscalização de posturas da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) estará encarregada de monitorar os blocos de rua que receberam licenciamento da Prefeitura.

O intuito é assegurar a conformidade com as diretrizes estabelecidas nos alvarás, incluindo detalhes como o percurso e os horários de início e término, aprovadas pela Comissão dos Blocos.

Adicionalmente, a Sedec organizará o comércio ambulante associado aos blocos, visando manter a segurança e o fluxo adequado de pessoas.

Ambulantes

Este ano a PMV em parceria com o Senac está treinando mais de 300 profissionais para atuarem como ambulantes e food truck.

Não haverá cadastro para ambulantes, que serão organizados por ordem de chegada. Os profissionais poderão montar as barracas por ordem de chegada na área das Praças Getúlio Vargas e Papa Pio XII.

Entretanto, terão prioridade para o comércio ambulantes participantes do curso de “Atendimento e Boas Práticas de Higiene” oferecido pela Sedec em parceria com o Senac. Estes estarão identificados com camisetas.

Os food trucks ficarão estacionados na Rua Coronel Vicente Peixoto, ao lado da Praça Getúlio Vargas, e na Rua Marcelino Duarte, ao lado da Praça Papa Pio XII, mesmo local do ano passado.

Não será permitida a venda de bebidas em recipientes de vidro, bem como a utilização de botijas de gás, em conformidade com o Decreto Municipal n.º 17.693/2019.

Meio Ambiente

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam) apela para a conscientização dos foliões para não jogarem lixo em vias públicas nem na baía de Vitória e solicita também, que o público evite pisar nos jardins e outras áreas verdes durante os desfiles dos blocos.

A Semmam desenvolverá uma campanha educativa e de comunicação visual sobre a correta destinação dos resíduos produzidos, com o objetivo de minimizar seus impactos e facilitar o descarte apropriado em locais específicos.

A secretaria também atuará com uma equipe de fiscalização sonora durante os eventos, com foco no controle de ruídos, especialmente na coibição da utilização indevida de caixas de som e veículos com som em espaços públicos.

Duas embarcações estarão dispostas ao longo da extensão do trajeto dos blocos: as embarcações Moreia e Lameirão. O objetivo é evitar o lançamento inadequado de resíduos na baía de Vitória.

Limpeza

Equipes farão limpeza em todos os dias de eventos. A Central de Serviços também vai ampliar a instalação de papeleiras e contentores em todos os locais de blocos.

No Centro da cidade, após a passagem dos blocos entrará em ação o “Bloco da Limpeza” com 150 homens limpando e higienizando as Ruas e Avenidas.

Saúde

Equipes da rede municipal de saúde promoverão ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis e campanha educativa de Vigilância Sanitária.