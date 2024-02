Cobertura da área social do campo society de Alegre é inaugurada

A noite da última quinta-feira (8) foi de festa para os moradores do bairro Clério Moulin. O Centro de Convivência e a cantina do campo de futebol society da localidade ganharam uma cobertura metálica, inaugurada pelo Prefeito Nirrô Emerick, na presença de moradores, lideranças comunitárias, servidores municipais e autoridades.

A obra teve início no fim de novembro de 2023 e custou exatamente R$ 106.262, 78, de recursos municipais. Ao todo, segundo a Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos (SEOSU), 26 obras estão em andamento na cidade.

São reformas, ampliações, obras de drenagem e pavimentação, além da restauração de prédios históricos. A maioria, com previsão de término ainda em 2024.

Mais de R$ 18 milhões estão sendo investidos. Desse total, 24% são recursos da própria Prefeitura de Alegre, 63% procede de recursos estaduais. Recursos Federais correspondem a 13% dos investimentos das obras.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.