Com as bênçãos do Podemos, Paganini articula volta à Prefeitura de Iconha

O empresário e ex-prefeito de Iconha João Paganini é o nome escolhido pelo Podemos para disputar a vaga do Poder Executivo municipal da cidade nas eleições municipais que acontecem em outubro deste ano.

A sigla aposta na experiência e capacidade de gestão de Paganini, que já governou o município por duas vezes, para tentar desbancar o atual prefeito e emplacar o seu projeto de expansão em relação a número de prefeituras no Espírito Santo. A ideia da legenda é eleger, pelo menos, 15 prefeitos.

Na cidade, o nome do ex-prefeito é lembrado de forma positiva. Entre os feitos que o colocam em destaque, está a reconstrução do município após a maior enchente da história.

Outro ponto que também conta a seu favor, segundo relatam interlocutores do Poder, são as falhas da gestão do atual prefeito Gedson Paulino, que segue forte nas articulações para a sua reeleição.