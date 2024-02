Começa o Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Alegre

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo, na modalidade Veterano, começou no último final de semana, em Alegre. Assim, inaugurando a temporada de esportes da cidade.

Sobretudo, o evento de futebol é realizado pelo Rive Atlético Clube, com a colaboração da Prefeitura Municipal de Alegre. Aliás, os primeiros jogos ficaram marcados por bons jogos e inclusive, uma grande goleada. As partidas estão sendo realizadas no Campo de Rive, campo muito conhecido pelos moradores da cidade.

Confira os resultados:

Oriente 11 x 0 Feliz Lembrança

Clério Moulin 3 x 2 Vila Nova

Rive 1 x 1 Muniz Freire

Próximos jogos

No próximo sábado (2), o Campeonato de Futebol de Alegre continua a todo vapor, com um futebol eletrizante, confira os jogos da próxima rodada:

Feliz Lembrança x Muniz Freire, às 13h

Rive x Vila Nova, às 15h

Contudo, a partida entre o time do Oriente e Clério Moulin, acontece no domingo (3).

Premiação

O grande campeão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Alegre, será conhecido no dia 6 de abril, e receberá um valor de R$ 2mil, junto ao troféu e medalhas de 1° colocado. Já o vice-campeão fica com mil reais, um troféu e também, 25 medalhas.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes