Comerciante de Marataízes morre em grave acidente na BR-101 em Rio Novo

O comerciante Sancler Lima Silva, de 29 anos, morreu após bater de frente com uma carreta na noite da última quinta-feira (15), na ES 487, no bairro Santa Helena, zona rural de Rio Novo do Sul.

Segundo relatos do motorista da carreta à Polícia Militar, ele trafegava pela rodovia, quando um veículo Chevrolet prisma, de cor branca, rodou na pista e bateu de frente com a carreta. Na batida, o prisma ficou completamente destruído e foi arremessado para fora da pista, ficando às margens da rodovia.

A PM disse que quando os militares chegaram no local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) já estavam realizando os primeiros atendimentos.

O condutor da carreta foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo. Ele permaneceu no local até a chegada do resgate.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima, de 29 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O condutor da carreta foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.