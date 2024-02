Como descobrir se o mel é verdadeiro ou falso?

Na última quarta-feira (21), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Polícia Federal (PF) deflagraram uma operação que desmantelou organizações criminosas que vinham atuando de forma ilícita no município de Campestre, Minas Gerais, por meio da adulteração e falsificação de mel.

