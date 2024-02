Conceição do Castelo inicia vacinação contra dengue nesta segunda (26)

A vacinação contra dengue terá início, nesta segunda-feira (26), no município de Conceição do Castelo. De acordo com a administração municipal, a apalicação do imunizante será das 7h às 13h.

Os pais e responsáveis devem levar as crianças e adolescentes, de 10 e 11 anos, até a “Sala de Vacina”, portando os cartões de vacina, do SUS e comprovante de residência.

A unidade de imunização fica localizada ao lado do Hospital Municipal.

O Espírito Santo recebeu, na última quinta-feira (22), mais de 50 mil doses da vacina contra a Dengue. O imunizante foi enviado pelo Ministério da Saúde.