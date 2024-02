Confira! Castelo divulga o edital de processo seletivo da SEMIURB

A Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SEMIURB), divulgou nesta segunda-feira (26), o Edital para o “Processo Seletivo Simplificado” (nº 01/2024). No Diário Oficial, destinado aos níveis de ensino fundamental incompleto e ensino médio.

Mecânico, Borracheiro, Soldador, Serralheiro, Pedreiro, Pintor, Operador de Serviços de Obras Públicas, Operador de Máquinas e Veículos Especiais, e Operador de Serviços de Higiene Asseio são os cargos disponíveis para contratação.

As inscrições para processo seletivo são no Centro de Cultura e Cidadania de Castelo. Localizado na Rua Antônio Machado, nº 118, Centro, entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Os editais e o formulário de inscrição estão disponíveis no site: www.castelo.es.gov.br

