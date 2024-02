Congresso Capixaba do Coren-ES promete marcar a história da Enfermagem

Nos dias 8 e 9 de março de 2024, o Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, em Venda Nova do Imigrante, será palco de um evento que promete marcar a história da Enfermagem no Espírito Santo. O “I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES” surge como uma iniciativa inovadora e necessária, com o intuito de promover discussões e atividades voltadas para o desenvolvimento profissional da Enfermagem em Urgência e Emergência.

Com 1,2 mil vagas esgotadas para o Congresso, sendo 600 para cada dia de evento, o interesse foi tão avassalador que as inscrições esgotaram-se em tempo recorde, demonstrando o engajamento por conhecimento dos profissionais e estudantes de

Enfermagem de todo o Estado.

O presidente do Coren-ES, Dr. Wilton José Patrício, expressa sua satisfação diante do grande interesse da Enfermagem pelo evento. “Estamos felizes com a adesão massiva ao nosso Congresso. Isso reforça a importância de eventos como esse para o fortalecimento da Enfermagem capixaba e para o aprimoramento constante dos profissionais que atuam na linha de frente dos cuidados de saúde”.

Idealizado pelo coordenador do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Coren-ES, Dr. Leonardo França Vieira, o Congresso tem uma programação diversificada e abrangente, composta por palestras inspiradoras, mesas-redondas, minicursos práticos e simulações realísticas de incidentes.

Programação

A programação aborda temas essenciais para a atuação da Enfermagem em Urgência e Emergência, como Suporte Intermediário de Vida, protocolos de Classificação de Risco, serviço aeromédico, novos protocolos em afogamentos, normatizações do Cofen, emergências pediátricas, assistência ao paciente politraumatizado, Enfermagem no atendimento ao paciente acometido de AVC, atuação da Enfermagem

na assistência ao paciente com SCA, emergências psiquiátricas, e APH Tático.

Dentre os destaques da programação, está a presença de renomados profissionais e especialistas, como a Dra. Marisa Malvestio, Dr. Eduardo Fernando, Dr. Gleikson Barbosa, Dr. Tony Régis, e muitos outros, que compartilharão seus conhecimentos e experiências com os participantes.

Dr. Leonardo França Vieira destaca a relevância do Congresso para a Enfermagem capixaba. “Nossa intenção é proporcionar um espaço de aprendizado e troca de experiências que contribua significativamente para o aprimoramento profissional da Enfermagem do Espírito Santo. Esperamos que todos os participantes saiam desse evento inspirados e ainda mais preparados para enfrentar os desafios da prática em urgência e emergência”.

Com uma expectativa tão elevada e uma programação tão rica, o “I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES” promete ser um marco na história da Enfermagem do Espírito Santo, consolidando-se como um evento imperdível para todos os profissionais e estudantes que buscam se destacar na área da Urgência e Emergência.

Para mais informações, acesse o site oficial do Coren-ES