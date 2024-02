Conscientização sobre o câncer de colo de útero é destaque no mês da mulher

Com o início do mês de março, uma importante campanha ganha destaque: o Março Lilás. O movimento visa conscientizar a população sobre o câncer de colo de útero, condição de saúde que afeta significativamente a qualidade de vida das mulheres em todo o mundo. Para cada ano do triênio 2023-2025, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) projeta mais de 17 mil novos casos desse câncer no Brasil. No Espírito Santo, para o mesmo período, o INCA prevê 260 novos casos.

O câncer de colo de útero, em particular, é uma preocupação global de saúde pública, sendo considerado uma das principais causas de mortalidade entre as mulheres em muitos países. No entanto, é uma doença que pode ser prevenida e tratada com sucesso, especialmente quando detectada precocemente por meio de exames de rotina, como o Papanicolau.

“Nesse contexto, a campanha do Março Lilás busca disseminar informações sobre a importância da realização periódica desses exames, bem como promover o acesso a serviços de saúde adequados para todas as mulheres”, é o que afirma a oncologista da Oncoclínicas Espírito Santo, Cintia Givigi.

No entanto, a especialista afirma que é essencial que as mulheres realizem exames de triagem regulares, como o Papanicolau, e estejam atentas aos sintomas sugestivos de câncer de colo de útero, como sangramento vaginal anormal, dor pélvica ou durante a relação sexual e corrimento vaginal incomum. “Aliás, se houver sinais de alerta, é importante buscar avaliação médica imediata para um diagnóstico e tratamento adequados”, ressalta.

Em suma, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno do câncer de colo de útero são vitais para garantir melhores resultados, reduzir o impacto da doença na vida das pacientes e aumentar as chances de cura e sobrevida.

Como diagnosticar o câncer de colo de útero

Teste de DNA para HPV: Este teste identifica a presença do vírus do papiloma humano (HPV), que está fortemente associado ao câncer de colo de útero. É frequentemente realizado em conjunto com o exame Papanicolau.

Tratamentos

“Em suma, o tratamento específico recomendado para cada paciente será determinado pelo estágio da doença, suas características individuais e a opinião da equipe médica especializada. No entanto, é importante que as pacientes discutam todas as opções de tratamento com seus médicos para tomar decisões informadas sobre seu cuidado. Portanto, o acompanhamento regular após o tratamento é essencial para monitorar a recorrência e garantir a saúde contínua da paciente”, afirma a oncologista.

As opções de tratamento podem incluir:

Conização: Remoção de uma porção do colo do útero que contém tecido canceroso.

Radioterapia: Uso de radiação para destruir as células cancerosas. Portanto, ser usada sozinha ou em combinação com cirurgia.

Quimioterapia: Uso de medicamentos para destruir células cancerosas. Contudo, pode ser administrada por via oral ou intravenosa e também pode ser combinada com radioterapia.

Terapia-alvo: Uso de medicamentos que visam especificamente certas características das células cancerosas, bloqueando seu crescimento e propagação.

Imunoterapia: Estimulação do sistema imunológico do corpo para combater as células cancerosas.

