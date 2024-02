Aliança quente para tratar terçol e leite materno para conjuntivite?

Crendices populares e conselhos de conhecidos levam muitas pessoas a adotar medidas alternativas para cuidar de problemas nos olhos. As mais famosas são a aliança quente para diminuir o terçol e o leite materno para tratar a conjuntivite de bebês. Mas há ainda quem diga que chás caseiros e até mesmo a urina também podem ser bons remédios para complicações oculares. Mas será que é verdade?

A oftalmologista do Hospital de Olhos Vitória Klicia Molina explica que esses cuidados alternativos ao invés de resolver podem piorar os problemas. “Essas técnicas retardam o tratamento, o que aumenta a possibilidade do desenvolvimento de uma complicação ainda maior”, explica.

“Aliás, o caso do terçol, se não tratado da forma correta, existe a chance de evoluir para a formação de abcessos, resultando na necrose dos tecidos locais e possivelmente deixando cicatrizes”, detalha a médica.

Médica oftalmologista Klicia Molina

No entanto, já com relação ao leite materno, a oftalmologista ressalta que o seio da mãe pode conter bactérias que não devem entrar em contato direto com os olhos do bebê. “Existem bactérias que fazem parte da flora natural da mama da mãe que não são bem vindos nos olhinhos das crianças, pois podem causar infecções ainda mais graves.”

Portanto, ela ainda alerta que qualquer problema nos olhos, mesmo os mais “simples”, como o terçol, deve ser cuidado com o acompanhamento de um oftalmologista. “O olho é um órgão sensível e precisa de um cuidado especializado”.

Leite materno para conjuntivite? Confira outras crendices

Se o olho está seco, lave com água corrente

No entanto, de acordo com a médica, o olho seco é uma alteração ocular, onde ocorre uma diminuição das lágrimas. “A água possui microrganismos que diluem os componentes da lágrima o que, a longo prazo, piora o ressecamento dos olhos”, explica.

“O tratamento desse quadro deve ser feito com colírios, prescrito pelo médico oftalmologista. Nessas subsistência têm os constituintes que uma lágrima ideal deve ter para manter a superfície do olho lubrificada e protegida”, completa.

Limão clareia os olhos

“Limão e olhos não combinam. Deve ser absolutamente evitado o suco desse alimento para o uso ocular, pois pode provocar desde irritação até úlceras de córnea”, alerta a oftalmologista.

Comer cenoura melhora a visão

Klicia explica que a cenoura possui vitaminas que são benéficas e que podem ajudar a melhorar certas condições oculares. Mas comer isoladamente o alimento acreditando que somente ele pode acabar com problemas nos olhos é um mito.