Copa do Brasil: Real Noroeste e Cuiabá tem jogo adiado para quinta (22)

O jogo entre Real Noroeste e Cuiabá, que seria realizado nesta quarta-feira (21), foi adiado por conta do gramado do Estádio Rochão, que ficou totalmente alagado na última noite.

Por conta das fortes chuvas que atingiram Águia Branca, no Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (21). A partida entre Real Noroeste e Cuiabá acabou sendo adiada para o dia seguinte. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou a nova data e hora do confronto valido pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogo foi marcado para esta quinta-feira (22), às 17h30, no estádio José Olímpio da Rocha.

Cena inusitada

Funcionários do Real Noroeste utilizaram rodos, no intuito de retirar a água do gramado. Porém, o que chamou atenção foi a ilustre presença do atacante Deyverson, que também pegou um rodo e ajudou os funcionários a tentarem escoar a água.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes