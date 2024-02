Inscrições abertas! Temporada de Areia retorna em Cachoeiro

Depois do sucesso de suas primeiras edições, a Temporada de Areia, realizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, retorna, em março, com competições em diversas modalidades.

Sobretudo, a Temporada de Areia fará parte da programação esportiva do município em comemoração a emancipação política de Cachoeiro, celebrada no dia 25 de março. Todavia, as modalidades disputadas serão beach soccer masculino, vôlei de areia masculino e feminino, futevôlei masculino, beach tênis masculino e feminino.

Aliás, as inscrições já se encontram abertas e devem ser realizadas no site da Prefeitura de Cachoeiro (bit.ly/temp2024), com disponibilidade limitada de vagas, que varia para cada modalidade.

“Nas duas primeiras edições, a competição foi um grande sucesso de público, e o que muito nos surpreendeu foi o elevado nível técnico das partidas. Temos a certeza que este ano não será diferente”, destaca o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

Datas das disputas:

Vôlei de areia feminino – 08 a 10/03

Beach tênis feminino – 08 a 10/03

Beach tênis masculino – 11 e 12/03

Futevôlei masculino – 13 a 15/03

Vôlei de areia masculino – 16 e 17/03

Beach soccer masculino – 18 a 27/03