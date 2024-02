Copa Verde: Real Noroeste e Rio Branco AC se enfrentam nesta quarta (28)

O futebol capixaba entra em campo na Copa Verde 2024 nesta quarta-feira (28). Real Noroeste e Rio Branco AC fazem o primeiro duelo capixaba na história da competição regional, às 19h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, com transmissão da TVE, a emissora pública dos capixabas.

Válido pela primeira fase, o confronto acontece em jogo único, com mando de campo do Real Noroeste, que tem melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O futebol capixaba, portanto, já tem vaga garantida na segunda fase (oitavas de final) da Copa Verde. Resta saber quem vai avançar para enfrentar o Vila Nova-GO fora de casa.

“A gente sabe que vai ser um confronto muito difícil, o Rio Branco vem fazendo um grande trabalho. Particularmente, eu gostaria que fossem contra equipes diferentes para, quem sabe, os dois times capixabas passassem para a próxima fase. Mas tem essa certeza de que um, inevitavelmente, estará na segunda fase e espero e creio que possa ser o Real Noroeste, se assim Deus permitir e se assim formos merecedores. Não tem favorito, é procurar fazer um jogo equilibrado e buscar diminuir as margens de erro”, analisa Duzinho Reis, técnico do Real Noroeste.

“Jogo muito complicado, um adversário difícil e um jogo especial de Copa Verde. Estamos muito contentes com essa partida, nos preparando muito bem para fazer um grande jogo e buscar o objetivo principal, que é a classificação para a próxima fase”, afirma Rodrigo Cesar, treinador do Rio Branco AC.

Organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa Verde é disputada por times do Espírito Santo e das regiões Norte e Centro-Oeste do país. O campeão garante vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. A melhor participação do futebol capixaba no torneio aconteceu em 2018, quando o Atlético Itapemirim foi vice-campeão diante do Paysandu.

Copa Verde – 1ª Fase

Real Noroeste x Rio Branco AC (28/02, 19h, José Olímpio da Rocha, Águia Branca)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Transmissão: TVE (TV aberta canal 2.1; NET/Claro canal 15; RCA canal 05, YouTube e Facebook)