Copa Verde terá duelo capixaba entre Real Noroeste e Rio Branco AC

A Copa Verde 2024 terá o primeiro confronto entre times capixabas na história da competição regional. Real Noroeste e Rio Branco AC, os dois representantes do Estado, vão se enfrentar na primeira fase, no dia 28 de fevereiro, às 19h. A tabela foi publicada na última quarta-feira (14), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Sobretudo, o confronto acontece em jogo único, em caso de empate, os dois times decidem a vaga nos pênaltis. O local não está definido na tabela, mas o mando de campo é do Real Noroeste, por ter melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes.

O time capixaba que avançar já sabe que vai enfrentar o Vila Nova-GO nas oitavas de final, em jogo único e fora de casa. Aliás, nessa segunda fase, a disputa também vai para os pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.

O Real Noroeste conquistou a vaga para a Copa Verde 2024 com o título do Capixabão do ano passado. Será a quinta participação da história do time na competição regional. O Rio Branco AC, que fará sua terceira participação, se classificou com o vice-campeonato da Copa Espírito Santo de 2023.

Contudo, a Copa Verde é disputada por times do Espírito Santo e das regiões Norte e Centro-Oeste do país. Aliás, o campeão garante vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. A melhor participação do futebol capixaba no torneio aconteceu em 2018, quando o Atlético Itapemirim foi vice-campeão diante do Paysandu.

Copa Verde 2024 – 1ª Fase

Real Noroeste x Rio Branco AC (28/02, 19h, local indefinido)