Coronel da PM se coloca à disposição para pré-candidatura a prefeito

O comandante do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (3°CPOR) da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Fabrício da Silva Martins, colocou-se à disposição para pré-candidatura a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

Em evento, realizado no último sábado (27), o militar acabou com as especulações entorno da sua presença no pleito eleitoral e destacou a importância de dar a população novas opções de nomes e projetos, além dos tradicionais.

“Coloquei meu nome à disposição do movimento patriota de Cachoeiro de Itapemirim. Por ser cachoeirense nato, jamais fugirei da luta para o progresso da nossa cidade. No meu sangue corre águas do rio Itapemirim de forma legítima. Se assim é a vontade dos Cachoeirenses e se assim for a vontade de Deus, estou me colocando a disposição para uma possível pré-candidatura a prefeitura da cidade.” , ressaltou o Coronel Fabrício.

O evento contou com a participação de autoridades e lideranças políticas de diversos partidos, entre eles, o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, Brás Zagotto, do Podemos.

Ainda durante a entrevista, o comandante contou que foi convidado para o movimento patriótico e apartidário. Um movimento patriótico que, como patriota, se fez presente e, no momento, surgiu a oportunidade de bons candidatos a prefeito de Cachoeiro e, todos desejaram colocar o nome do Coronel Fabrício à disposição para pré-candidato.

Trajetória

O Coronel Fabrício da Silva Martins trabalha há mais de 30 anos em prol da segurança da população do Sul do Espírito Santo.

Nascido em Cachoeiro, ele é filho da professora de matemática, Célia Silva Martins, e do comerciante, Natal Mori Martins, ambos em memória. Casado e pai de um casal de filhos.

Estudou no Colégio Cristão Jesus Cristo Rei, passando no concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) em 1993, onde deu início à sua carreira militar com 17 anos, na Escola de Formação de Oficiais (ESFO). Formou-se Aspirante a Oficial em dezembro de 1995, vindo trabalhar no 9º Batalhão em Cachoeiro, onde desempenhou todas as funções até chegar a comandante da unidade. Como tenente, comandou o Pelotão de Rádio Patrulha; como Capitão, comandou a 1ª e 3ª Companhia, além do Grupo de Resposta Imediata (GRI), atual Força Tática.

Ainda como Capitão, também comandou a 4ª Companhia do 1º Batalhão em Vitória, localizado no bairro Goiabeiras.

Como Major, foi sub-comandante do 9º Batalhão e comandante da 15ª Cia Independente de Mimoso do Sul. Já Como Tenente-coronel, assumiu o comando do 9º Batalhão em janeiro de 2020, ficando no comando até abril de 2023, quando foi promovido ao posto de Coronel, onde assumiu o comando 3º CPOR, que cuida de toda a região do Sul do ES.

Bacharel em direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro FDCI e pós graduação em gestão em segurança pública pela faculdade de direito de Vitória FDV, ainda foi secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro.